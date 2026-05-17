Dopo il ritiro di Alcaraz, il giocatore italiano si avvicina ulteriormente alla prima posizione della classifica mondiale. Con la vittoria a Roma e il completamento di tutti i tornei di categoria 1000, ha raggiunto 14.700 punti. Questo aumento di punti allarga il distacco rispetto ai concorrenti diretti, consolidando la sua posizione di leader nel circuito. La situazione si conferma stabile, con l’atleta che continua a mantenere un vantaggio significativo sugli avversari più vicini.

Col trionfo al Foro Italico e sesto 1000 vinto di fila, il quinto del 2026 (ovviamente record) Jannik Sinner mette altri punti pesantissimi tra lui e Carlos Alcaraz, aumentando ancora di più un distacco che per lo spagnolo si sta facendo davvero pesante. E il peggio, per il murciano, deve ancora venire nelle prossime settimane. Con il successo a Roma e l’en plein di 1000 conquistati, l’altoatesino si porta a 14700 punti, un risultato veramente mostruoso per il numero uno del mondo, che lunedì festeggerà 72 settimane come re della classifica Atp. Alcaraz, con i 1000 punti persi a Roma, dove non ha potuto difendere per l’infortunio al polso il titolo del 2025, è sceso a 11960 punti, ben 2740 in meno rispetto a Sinner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Con Alcaraz rotto, Sinner è sempre più numero uno. E il distacco aumenterà ancora...

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