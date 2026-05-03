Sinner l' impero dei Mille | 70 settimane da re E con Alcaraz rotto il numero uno sarà suo per

Jannik Sinner continua a dominare il circuito tennistico, conquistando la sua settantesima settimana come numero uno del ranking mondiale. Con l'assenza di Alcaraz, il giocatore italiano approfitta per allargare il vantaggio sugli inseguitori nella classifica. La sua presenza costante in cima alla graduatoria si protrae da più di un anno, mentre gli altri si contendono le posizioni più alte.

Il record con i cinque tornei 1000 vinti di fila permette a Jannik Sinner di fuggire in classifica mondiale. Il numero uno del mondo raggiunge le 70 settimane in testa al ranking e 14350 punti, aumentando a 1390 punti il vantaggio su Carlos Alcaraz, fermo a quota 12960. Per lo spagnolo, fermo per l'infortunio al polso, ora ci sarà il vero crollo in classifica: con il già annunciato forfait agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, il fenomeno di Murcia perderà altri 3000 punti, visto che nel 2025 aveva vinto entrambi i tornei. Vantaggio incolmabile - Il sette volte vincitore slam dopo il Foro Italico scenderà a 11950 punti, e dopo il Roland Garros lo spagnolo sarà "soltanto" a quota 9950.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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