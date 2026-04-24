Detenuto 36enne si suicida nel carcere di Rebibbia a Roma | si è impiccato con un lenzuolo in bagno

Un uomo di 36 anni ha trovato la morte nel carcere di Rebibbia a Roma, dove si è impiccato con un lenzuolo nel bagno della propria cella. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, senza che siano stati segnalati interventi tempestivi prima del tragico epilogo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le modalità e le cause dell’accaduto.