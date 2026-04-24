Detenuto 36enne si suicida nel carcere di Rebibbia a Roma | si è impiccato con un lenzuolo in bagno
Un uomo di 36 anni ha trovato la morte nel carcere di Rebibbia a Roma, dove si è impiccato con un lenzuolo nel bagno della propria cella. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, senza che siano stati segnalati interventi tempestivi prima del tragico epilogo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le modalità e le cause dell’accaduto.
Dramma nel carcere Rebibbia Nuovo complesso, dove ieri pomeriggio un detenuto 36enne si è suicidato, impiccandosi con un lenzuolo in bagno. Il garante: "Non fa più notizia".🔗 Leggi su Fanpage.it
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