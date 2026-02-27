Blitz nel carcere di Foggia | beccato detenuto su TikTok sequestrati droga e smartphone consegnati col drone

Il 24 e 25 febbraio, agenti della polizia penitenziaria hanno condotto due operazioni a Foggia, individuando un detenuto che utilizzava TikTok e sequestrando droga e smartphone. Durante i controlli, è stato intercettato un drone che consegnava sostanze illecite all’interno del carcere. Le apparecchiature sequestrate sono state successivamente consegnate alle autorità competenti.

Brillanti operazioni degli agenti della polizia penitenziaria del carcere di via delle Casermette diretto dal comandante Claudio Ronci Nel tardo pomeriggio del 25 febbraio, intorno alle 18, il personale di servizio ha avvistato un drone sorvolare nei pressi delle mura dell'istituto di via delle Casermette a Foggia. Il dispositivo volante che trasportava un carico sospetto, si è diretto con precisione verso un reparto detentivo, calando il pacco all'altezza di una cella specifica. Su disposizione del Comandante Claudio Ronci, dopo le 22 è scattata una perquisizione straordinaria. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro ai sensi dell'art.

Avellino, blitz nel carcere: sequestrati smartphone e drogaNella giornata di ieri, nel corso di una mirata e complessa operazione di controllo, il personale della Polizia Penitenziaria in servizio presso la...

Blitz notturno nel carcere di Foggia: maxi sequestro di droga e cellulari, intercettato un droneSono 10 i telefoni cellulari e relativi kit di ricarica sequestrati, diverse le dosi di sostanze stupefacenti rinvenute, ed è stato intercettato e...

