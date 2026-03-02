Cava de’ Tirreni Giunta comunale approva il bilancio di previsione

Nella mattinata del 3 marzo, la Giunta comunale di Cava de’ Tirreni ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione e i relativi allegati per il triennio 2026-2028. La decisione riguarda l’intera pianificazione finanziaria del Comune per i prossimi anni. La delibera è stata approvata durante la seduta di questa mattina.

Nella seduta di stamattina, 3 marzo, la Giunta comunale ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione e i suoi allegati per il triennio 20262028. "La messa in sicurezza del bilancio dell'Ente – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – rappresenta uno dei risultati più significativi conseguiti in questi anni. Affidiamo ai nostri successori un città solida per affrontare le sfide del futuro". Dopo il via libera in Giunta lo schema di Bilancio di Previsione, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. " Anche quest'anno il bilancio di previsione è un documento contabile trasparente e di prospettiva –.

