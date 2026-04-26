Fratelli d’Italia presenta la lista per il Comune di Cava de’ Tirreni | Una squadra radicata competente e pronta a servire la città

Fratelli d’Italia ha annunciato la lista ufficiale per le elezioni comunali di Cava de’ Tirreni. La formazione politica ha specificato che la squadra è composta da membri radicati sul territorio, con competenze diverse e pronti a rappresentare i cittadini. La presentazione della lista si inserisce nel percorso di candidatura per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Fratelli d’Italia ha presentato ufficialmente la propria lista per il rinnovo del Consiglio Comunale di Cava de’Tirreni.Una squadra composta da donne e uomini del territorio, espressione di competenze, esperienzeprofessionali, impegno civico e passione politica. Una lista costruita con.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Cava de’ Tirreni, il riequilibrio arriva in Regione: presentato un dossier M5S con proposte per la cittàA pochi giorni dalla presentazione del candidato sindaco, il dottor Giancarlo Accarino, prende forma il primo atto concreto di un percorso... Comune di Cava de' Tirreni: Pasquale Senatore aderisce a Noi ModeratiIl consigliere comunale Pasquale Senatore ha annunciato la propria adesione al gruppo politico "Noi Moderati". Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Elezioni comunali a Salerno e Cava: Fratelli d'Italia nomina i commissari cittadini; Elezioni Comunali Cava de' Tirreni 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Pace tra Cirielli e Martusciello sul voto ad Avellino e a Salerno Il viceministro: Sosterremo Nargi e loro il nostro Marenghi; CAVA DE’ TIRRENI. ANNALISA DELLA MONICA E’ LA NUOVA COORDINATRICE CITTADINA DI FRATELLI D’ITALIA. Si è conclusa oggi, presso la Sala Giunta del Comune di Cava de' Tirreni, l'Assemblea Pubblica di Cittadinanza dedicata a un tema cruciale: "Un collocamento pubblico per il lavoro giusto". Non è stato solo un incontro di riflessione, ma un vero e proprio cant - facebook.com facebook