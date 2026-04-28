Infortunio Lautaro le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro | uno spezzone contro il Parma e poi la finale di Coppa Italia

L'attaccante dell'Inter ha subito un infortunio durante una partita contro il Parma, giocando solo uno spezzone di gara. Successivamente, si è verificato un ulteriore problema che ha coinvolto il capitano nerazzurro, con l'obiettivo di valutare la sua presenza in vista della finale di Coppa Italia. La società ha comunicato gli aggiornamenti sulle sue condizioni, senza fornire dettagli specifici sulle tempistiche di recupero.

Inter News 24 Infortunio Lautaro Martinez, ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del capitano nerazzurro: ci sarà per la finale di Coppa Italia?. Lautaro Martinez è pronto a riprendersi il centro della scena nerazzurra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino tornerà domani ad allenarsi regolarmente con il gruppo, segnando la prima tappa di un percorso studiato per portarlo alla sfida contro il Parma. L’idea dello staff tecnico guidato da Cristian Chivu è quella di concedergli uno spezzone di partita, evitando di schierarlo dall’inizio, poiché il vero obiettivo rimane la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Il capitano ha la ferma volontà di arrivare all’appuntamento dell’Olimpico « al massimo possibile ».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lautaro, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro: uno spezzone contro il Parma e poi la finale di Coppa Italia Notizie correlate Infortunio Lautaro Martinez, arrivano novità sulle condizioni del capitano nerazzurro. Ecco le ultimeSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo... Infortunio Lautaro Martinez, il popolo nerazzurro attende il suo capitano: le ultime sulle condizioni dell’attaccantedi Redazione Inter News 24LE TOP NEWS DI OGGI SULL’INTER (IN AUDIO) Infortunio Lautaro Martinez, arrivano aggiornamenti sulle condizioni del capitano... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il piano dell'Inter per Lautaro: sedute extra e cautela. Ecco quando può rientrare; Lautaro Martinez si rivede in campo ma non è ancora pronto: quando può tornare il capitano dell'Inter, l'obiettivo; Il capitano c'è! Lautaro Martinez in panchina per caricare da vicino l'Inter; Inter, non è il Torino l’obiettivo per il rientro di Lautaro: ecco quando vuole tornare in campo. Inter, infortunio Lautaro Martinez: nuovo annuncio di ChivuTiene banco l'infortunio di Lautaro Martinez in vista del proseguimento della stagione. L'attaccante argentino non ha ... fantamaster.it FLASH | Infortunio Lautaro, novità sul rientro: c’è l’annuncio di ChivuInfortunio Lautaro - Novità importanti in casa Inter su Lautaro: Chivu ha svelato quando tornerà a disposizione ... fantamaster.it Passione Inter. . Analisi totale Torino-Inter 2-2, infortunio Calhanoglu, allarme Lautaro, scudetto, caos arbitri, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bo facebook Nonostante l'infortunio, #Lautaro Martinez in panchina per #ComoInter #SerieA x.com