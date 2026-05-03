Inter-Parma LE ULTIME | Formazione confermata Cuesta non cambia

Il Parma si prepara a sfidare l’Inter a San Siro, con la formazione confermata e Cuesta che non cambia modulo. La squadra lombarda ha già raggiunto la salvezza, mentre i gialloblù puntano a mantenere alta la prestazione dopo un’annata positiva. La partita è in programma tra le mura dell’impianto milanese, con i padroni di casa che cercano di fare risultato davanti al proprio pubblico.

A San Siro a fare il guastafeste. Il Parma di Cuesta vuole tornare da Milano con una prestazione convincente per dare ancora più lustro alla sua stagione positiva, con la salvezza già in tasca e mai in discussione, per la verità. Contro l'Inter, lo spagnolo vorrà fare bella figura. Il gruppo al.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Torino Inter, Chivu ne cambia cinque dopo la Coppa Italia: le ultime di formazionedi Lorenzo VezzaroTorino Inter: le ultime sulle scelte di formazione con i ritorni di Sommer e Dumfries e il lancio della coppia Thuram-Pio Esposito... Leggi anche: Parma-Verona LE ULTIME | Strefezza e Pellegrino, Cuesta ci pensa Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: SERIE A ENILIVE | INTER-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Parma: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Inter-Parma, le formazioni ufficiali e il risultato LIVELa squadra di Spalletti non riesce ad agganciare il Milan in classifica e guadagna un solo punto nella sfida contro il già retrocesso Verona. Allo Stadium termina 1-1 una gara in cui la Juve ha fatto ... sport.sky.it Inter-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI nerazzurri ricevono i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 35ª giornata di campionato. In palio per Chivu, 1 punto per festeggiare il 21º scudetto ... tuttosport.com #Inter- #Parma diretta Serie A: segui la sfida che vale lo scudetto della Serie A LIVE x.com Ironia fuori da San Siro, prima di Inter-Parma: i tifosi nerazzurri iniziano i festeggiamenti e prendono in giro Antonio Conte, “portato a spasso” da Chivu - facebook.com facebook