Como l' ultima partita della stagione al Sinigaglia è un pranzo d' Europa senza Nico Paz

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 17 maggio, alle 12, si gioca l’ultima partita della stagione del Como al Sinigaglia. La squadra scenderà in campo senza Nico Paz, nel giorno in cui, grazie alla vittoria contro Verona, ha conquistato ufficialmente la qualificazione alle competizioni europee. La partita si svolge tra le mura di casa, con i giocatori pronti a chiudere il campionato. Per il Como, si tratta di un incontro che conclude una stagione con un risultato storico.

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Si gioca oggi, domencia 17 maggio, alle 12. Dopo la vittoria di Verona che ha significato l’aritmetica qualificazione alle competizioni europee, il Como si appresta a disputare l’ultima partita della stagione tra le mura di casa. Lo stadio Giuseppe Sinigaglia apre i suoi cancelli per la penultima. 🔗 Leggi su Today.it

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