Como Fabregas nel pre gara | Nico Paz fuori? Vi spiego perchè Testa al Lecce | partita importantissima

Prima della partita contro il Lecce, il tecnico dei lariani Fabregas ha parlato ai giornalisti, spiegando il motivo dell’assenza di Nico Paz dalla lista dei convocati. Ha inoltre sottolineato che l’obiettivo principale è concentrarsi sulla prossima sfida e preparare al meglio la squadra per l’incontro di domani. Le sue parole si sono concentrate sulle strategie e sui punti chiave della gara.