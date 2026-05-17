Sal Da Vinci ha chiuso la sua avventura agli Eurovision 2026 al quinto posto, portando sul palco di Vienna Per sempre sì, il brano con cui ha conquistato la vittoria al Festival di Sanremo 2026. Un risultato importante per il cantante partenopeo, che al termine della competizione ha voluto ringraziare il pubblico e tutti i suoi sostenitori attraverso un messaggio pubblicato sui social: “Porterò il vostro amore con me per sempre”. Un piazzamento che richiama anche quello ottenuto lo scorso anno da Lucio Corsi, anche lui arrivato quinto nella competizione europea. A conquistare la vittoria è stata la Bulgaria con Dara e il tormentone Bangaranga. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Come si è classificato Sal Da Vinci agli Eurovision 2026: il risultato finale e il messaggio ai fan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Sullo stesso argomento

"Sal Da Vinci ha proposto questa performance e abbiamo detto sì": il video delle prove all'Eurovision 2026 scatena i fanConto alla rovescia sempre più agli sgoccioli per le semifinali dell'Eurovision 2026: martedì 12 e giovedì 14 maggio, a Vienna, si terranno le due...

Fantasanremo 2026, ecco i punteggi della finale: Sal Da Vinci incassa 100 punti, Serena Brancale 90. A Eddie Brock il bonus ultimo classificatoLa 76ª edizione del Festival di Sanremo si è chiusa con la vittoria di Sal Da Vinci e la sua “Per sempre sì”, davanti a Sayf con “Tu mi piaci tanto”...

È la Bulgaria a vincere la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Dara, con il suo brano Bangaranga, ha conquistato il palco della Wiener Stadthalle di Vienna, regalando al suo Paese la prima, storica vittoria nella competizione musicale euro x.com

Per sempre sì di Sal Da Vinci uno dei brani più ascoltati in streaming dell'Eurovision reddit

Come si è classificato Sal Da Vinci agli Eurovision 2026: il risultato finale e il messaggio ai fanSal Da Vinci ha partecipato agli Eurovision 2026 con Per sempre sì, portato da Sanremo 2026. Ecco come è andata la sua esibizione, i voti ricevuti e il messaggio ai fan dopo la finale. cinemaserietv.it

Eurovision 2026, vince la Bulgaria: Sal Da Vinci quintoDara durante la sua esibizione (Foto AP/Martin Meissner) La cantante bulgara Dara ha vinto ... msn.com