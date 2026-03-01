Fantasanremo 2026 ecco i punteggi della finale | Sal Da Vinci incassa 100 punti Serena Brancale 90 A Eddie Brock il bonus ultimo classificato

La finale del Fantasanremo 2026 si è conclusa con i punteggi di Sal Da Vinci, che ha ottenuto 100 punti, e Serena Brancale, che ne ha totalizzati 90. La 76ª edizione del Festival di Sanremo si è chiusa con la vittoria di Sal Da Vinci e la sua canzone “Per sempre sì”, seguita da Sayf con “Tu mi piaci tanto” e Ditonellapiaga con “Che fastidio!”. A Eddie Brock è stato assegnato il bonus come ultimo classificato.

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si è chiusa con la vittoria di Sal Da Vinci e la sua “ Per sempre sì”, davanti a Sayf con “T u mi piaci tanto ” e a Ditonellapiaga con “ Che fastidio!”. Ma la vera domanda, ora, è un’altra: come sarà il podio del FantaSanremo 2026? LDA e AKA 7even saranno riusciti a difendere la vetta dall’assalto delle Bambole di Pezza, che dopo la serata cover avevano accorciato le distanze? E chi l’avrà spuntata nel testa a testa per il terzo posto tra Samurai Jay, Dargen D’Amico ed Elettra Lamborghini? E soprattutto. quante posizioni riuscirà a recuperare Sal Da Vinci grazie ai 100 punti di bonus per la vittoria del Festival? Il verdetto, attesissimo da oltre 3 milioni di fantallenatori (che hanno creato più di 4 milioni di squadre!), sarà svelato questa sera alle 19. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Chi la dura la vince.” Sal Da Vinci lo ha detto dopo la vittoria a Sanremo. E dentro questa frase c’è tutto: gli anni difficili, i sacrifici, la strada in salita. “Questa è la vittoria di tutti quelli che, come me, vengono dal basso”, ha aggiunto. Accanto a lui, la moglie P - facebook.com facebook

Sal Da Vinci iniziò a incidere canzoni quando era ancora un bambino e oltre al cantante ha fatto anche l'attore per il cinema e per il teatro x.com