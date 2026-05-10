Sal Da Vinci ha proposto questa performance e abbiamo detto sì | il video delle prove all' Eurovision 2026 scatena i fan
Il video delle prove dell’Eurovision 2026 a Vienna ha suscitato entusiasmo tra i fan, dopo che l’artista Sal Da Vinci ha annunciato di aver accettato di partecipare proponendo una performance. Le semifinali sono in programma il 12 e 14 maggio, mentre la finale si svolgerà il 16 dello stesso mese. La competizione si svolge nella capitale austriaca, con le esibizioni dal vivo che determineranno le nazioni qualificate alla finalissima.
Conto alla rovescia sempre più agli sgoccioli per le semifinali dell'Eurovision 2026: martedì 12 e giovedì 14 maggio, a Vienna, si terranno le due esibizioni dal vivo, con cui si deciderà quali nazioni parteciperanno alla finale prevista per sabato 16 maggio. L'Italia gareggia con Sal Da Vinci.🔗 Leggi su Today.it
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