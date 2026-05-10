Sal Da Vinci ha proposto questa performance e abbiamo detto sì | il video delle prove all' Eurovision 2026 scatena i fan

Il video delle prove dell’Eurovision 2026 a Vienna ha suscitato entusiasmo tra i fan, dopo che l’artista Sal Da Vinci ha annunciato di aver accettato di partecipare proponendo una performance. Le semifinali sono in programma il 12 e 14 maggio, mentre la finale si svolgerà il 16 dello stesso mese. La competizione si svolge nella capitale austriaca, con le esibizioni dal vivo che determineranno le nazioni qualificate alla finalissima.

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