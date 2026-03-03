Truffa dello scontrino attenzione alle ricevute lasciate al bancomat | come funziona e come difendersi

Una truffa legata ai prelievi bancomat si sta diffondendo in diverse regioni italiane ed è stata chiamata “truffa dello scontrino”. Questa frode si basa sull’abitudine di molte persone di lasciare le ricevute stampate nei cestini o vicino agli sportelli ATM dopo aver effettuato un prelievo. I malintenzionati approfittano di questa pratica per raccogliere informazioni personali e bancarie delle vittime.

Partita dalla Puglia, la nuova frode sfrutta gli scontrini dei prelievi per rendere credibili telefonate false da parte di finti operatori bancari ANCONA- Un nuovo raggiro legato ai prelievi bancomat si sta diffondendo in diverse regioni italiane. È stata ribattezzata “truffa dello scontrino” e sfrutta un’abitudine molto comune: lasciare la ricevuta stampata dopo l’operazione nello sportello o nei cestini vicini all’ATM. Partita dalla Puglia, in particolare dal Salento, ha già fatto registrare numerose segnalazioni. A riportare l’attenzione sul fenomeno è stato anche un video pubblicato su TikTok dal portale specializzato Truffa.net, che ha spiegato nel dettaglio il meccanismo utilizzato dai truffatori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Truffa dello scontrino al bancomat, boom di segnalazioni: come funziona e proteggersiRaccogliere dati dalle ricevute lasciate negli ATM permette ai malintenzionati di costruire frodi più complesse.

Attenzione allo scontrino del bancomat: la truffa che parte da un gesto che fanno tuttiSempre più segnalazioni: i truffatori recuperano gli scontrini dei prelievi per raccogliere informazioni e tentare frodi telefoniche o digitali.

Attenzione allo scontrino del Bancomat: la truffa che parte da un gesto che fanno tutti

Aggiornamenti e notizie su Truffa dello scontrino attenzione alle...

Temi più discussi: Truffa dello scontrino al bancomat, sempre più vittime: ecco come evitarla; Se lasci lo scontrino al bancomat, rischi: cos'è e come funziona questa truffa; Truffa dello scontrino al bancomat: come funziona e come difendersi; Truffa dello scontrino bancomat, l’allarme di Fabi: Segnalazioni anche in Sicilia.

Truffa dello scontrino al bancomat, allarme prevenzione: perché una ricevuta può aprire la strada ai raggiriLo scontrino lasciato al bancomat può alimentare raggiri via telefono e online. Come funziona la truffa e i consigli dei Carabinieri. ilquotidianodellazio.it

La truffa dello scontrino al bancomat è virale: in cosa consiste e come evitarlaNapoli, 2 Marzo - Un gesto automatico, quasi meccanico: prelevare contanti, prendere la ricevuta e infilarla in tasca. Oppure lasciarla lì, nello sportello ... sciscianonotizie.it

L’anello “Per sempre sì” va a ruba, la rabbia del vincitore di Sanremo Sal Da Vinci: «Sciacalli, è un fake» L’artista denuncia: è una truffa che ha ricreato anche la sua voce con l’Ai - facebook.com facebook

Trading on line, truffa a danno di due professionisti genovesi x.com