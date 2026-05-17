Come fare per frequentare il festival di Cannes e l’unico grande film americano

Il festival di Cannes si svolge ogni anno sulla Costa Azzurra, attirando registi, attori e addetti ai lavori da tutto il mondo. Per partecipare, è necessario ottenere un accredito ufficiale, che si può richiedere attraverso i canali dedicati, anche se spesso sono riservati a professionisti del settore. I biglietti per le proiezioni sono generalmente riservati a stampa, operatori e invitati, e il costo di accesso per il pubblico può variare. Durante il festival si proiettano numerosi film, tra cui anche un grande film americano.

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