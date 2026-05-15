Al Festival di Cannes, l’attore è apparso con un orologio Audemars Piguet che ha attirato l’attenzione tra le celebrità presenti. Il modello indossato si distingue per un design insolito e un aspetto innovativo rispetto ai tradizionali orologi di lusso. La scelta di questo accessorio ha scatenato reazioni tra gli appassionati e gli osservatori, che hanno notato la sua particolarità rispetto alla tipica scelta di bijoux durante l’evento. Nessuna informazione è stata fornita sul motivo della scelta di questo orologio specifico.

Vin Diesel ha fatto il suo ingresso al Festival di Cannes, dove le star abbondano sulla Croisette. Lui, però, ha saputo subito distinguersi scegliendo di mettere al polso un orologio decisamente fuori dalla norma. L'attore americano era tutto sorrisi al photocall del Festival, circondato dalle sue co-protagoniste di Fast and Furious, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster, ma anche dal produttore della saga Neal H. Moritz e dalla figlia del suo defunto collega e amico Paul Walker, la modella e attrice Meadow Walker. Dato che l'ultimo film della saga, Fast Forever, è previsto per marzo 2028, i partecipanti al Festival non hanno ancora potuto... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Vin Diesel ha sfoggiato al Festival di Cannes un Audemars Piguet unico e sorprendente

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