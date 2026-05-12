Dal 12 al 23 maggio si tiene il Festival di Cannes 2026, con il tradizionale red carpet che si apre per accogliere le star e i registi presenti. Questa edizione si concentra maggiormente sui lavori degli autori rispetto alle grandi produzioni di studio. Sono stati annunciati i dieci film più attesi, destinati a essere al centro dell’attenzione durante le giornate del festival. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti cinematografici più importanti dell’anno.

Si srotola il red carpet del Festival di Cannes 2026. Dal 12 al 23 maggio, un’edizione che punta sugli autori, più che sugli studios. Ma senza tralasciare i grandi divi: tra concorso, fuori concorso, altre sezioni ed eventi, ci saranno, tra i vari, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Cate Blanchett, Javier Bardem e Penélope Cruz, Glenn Close, Tilda Swinton, Kristen Stewart, Scarlett Johansson, Monica Bellucci, Sandra Hüller, Adam Driver, Léa Seydoux, Rami Malek e John Travolta, al suo esordio alla regia. 22 i film in corsa per la Palma d’oro, nessuno di questi è italiano. Park Chan-wook, audace regista sudcoreano celebre per la sua trilogia sulla vendetta, è il presidente di giuria.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Festival di Cannes 2026: i 10 film più attesi

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Festival de Cannes - Announcement of the 2026 Official Selection

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