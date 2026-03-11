Statali le cifre dei nuovi stipendi | aumenti da 119 a 208 euro al mese la tabella

Sono stati annunciati nuovi aumenti salariali per i dipendenti pubblici, con incrementi mensili che variano da 119 a 208 euro. La discussione riguarda il contratto 2025-2027 e coinvolge i lavoratori delle funzioni centrali, come gli organi dello Stato, i ministeri, le agenzie e gli enti pubblici non economici. I dettagli delle cifre sono stati resi noti attraverso una bozza del documento.

Trapelano nuovi dettagli sulla bozza di contratto 2025-2027 del pubblico impiego che riguarda i lavoratori del comparto funzioni centrali: organi dello Stato e dei ministeri, Agenzie ed enti pubblici non economici. In tutto si tratta di circa 200mila dipendenti. Per loro il nuovo contratto.