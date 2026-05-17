Un uomo è stato fermato nel corso di un normale pranzo in un ristorante della zona di Fabriano dopo aver impugnato un coltello con l’intento di non pagare il conto. La scena si è svolta nel locale affollato, tra il rumore delle stoviglie e le conversazioni dei clienti. Gli operatori intervenuti hanno immobilizzato l’uomo, che si era mostrato aggressivo, e hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno gestito la situazione e portato l’uomo in caserma.

Metti un tranquillo ristorante del comprensorio fabrianese, il tintinnio dei bicchieri, il brusio dei clienti a pranzo. Poi all’improvviso le urla, le minacce e un coltello puntato. A dare in escandescenza un uomo di 58 anni, marchigiano, che ha deciso di trasformare una normale domenica in un autentico film da brividi. Dopo aver consumato un pasto completo e aver decisamente esagerato con l’alcol, l’uomo visto il conto si è rifiutato in ogni modo di saldarlo. Il titolare a quel punto ha insistito nell’esigere quanto dovuto dall’uomo che aveva abbondato con gli alcolici e il cibo ma si è visto opporre un netto rifiuto. A quel punto il 58enne, accecato dai fumi dell’alcol, infila la mano in tasca con uno scatto repentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coltello in mano per non pagare il conto: bloccato

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Multi SubThey Called Her Grandma a Beggar. Then the Diamond Ring Flashed.

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