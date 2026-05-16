Fabriano pranza e rifiuta il conto | minaccia il ristoratore col coltello | bloccato

A Fabriano, un uomo ha consumato un pasto e si è rifiutato di pagare il conto, minacciando il ristoratore con un coltello. Dopo aver preso servizio al tavolo e aver ordinato un pranzo completo, ha alzato troppo il gomito e, al momento di saldare, ha deciso di non pagare e di minacciare il gestore. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo blocco.

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FABRIANO – Prima si siede a tavola e consuma un pranzo completo, poi alza decisamente troppo il gomito e, quando arriva il momento di saldare il conto, si rifiuta categoricamente di pagare. Una discussione banale che, nel giro di pochissimi istanti, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia di sangue all'interno di un noto ristorante del comprensorio fabrianese. Protagonista della folle vicenda un uomo di 58 anni, di origini marchigiane, che sotto l'effetto dell'alcol ha letteralmente perso il controllo della situazione, seminando il panico tra il personale del locale e i clienti presenti. La tensione è salita alle stelle quando l’avventore, accecato dai fumi dell'alcol e contrariato dalle legittime rimostranze del titolare, ha infilato la mano in tasca estraendo un coltello a serramanico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, pranza e rifiuta il conto: minaccia il ristoratore col coltello: bloccato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rubiera, minaccia ristoratore col coltello e viene denunciatoRubiera (Reggio Emilia), 20 aprile 2026 – Una discussione legata a motivi professionali ha rischiato di trasformarsi in dramma. Correggio, ricatto col coltello: studente minaccia il rivale? Cosa sapere Studente di 18 anni minaccia con coltello un rivale in via Tondelli a Correggio. Minaccia un ristoratore con un coltello per non pagare conto del pranzo, denunciato(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 16 MAG - Si rifiuta di pagare il pranzo e, sotto gli effetti dell'alcol, prima discute animatamente con il titolare del ristorante di Fabriano (Ancona), quindi estrae un co ... msn.com Fabriano, pranza e rifiuta il conto: minaccia il ristoratore col coltello: bloccatoFABRIANO – Prima si siede a tavola e consuma un pranzo completo, poi alza decisamente troppo il gomito e, quando arriva il momento di saldare il conto, si rifiuta categoricamente di pagare. Una ... ilrestodelcarlino.it