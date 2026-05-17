Colpito da un masso durante un’escursione | in elisoccorso in ospedale

Durante un'escursione sul gruppo della Pania della Croce, un escursionista è stato colpito da un masso che si è staccato da un rilievo. L'incidente è avvenuto durante l'attività e ha causato ferite all'uomo, che è stato soccorso immediatamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, che ha trasportato l'infortunato in ospedale per le cure del caso. La zona è stata messa sotto osservazione per analizzare le cause del distacco.

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MASSA – Paura sul gruppo della Pania della Croce per un escursionista rimasto ferito a causa del distacco di un masso. L’allarme è scattato intorno alle 12,30 di oggi (17 maggio), quando una richiesta d’aiuto è arrivata direttamente al capostazione del Soccorso alpino e speleologico della stazione di Lucca. A lanciare l’allarme sono stati alcuni escursionisti di passaggio che, lungo la salita verso la vetta del Pizzo delle Saette, si sono imbattuti in un uomo ferito, un 52enne originario della provincia di Siena. Secondo una prima ricostruzione, il testimone dell’incidente stava risalendo la parete del Pizzo delle Saette sul lato mare quando è stato colpito lateralmente da una roccia staccatasi improvvisamente dall’alto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Colpito da un masso durante un’escursione: in elisoccorso in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scivola in un canalone durante l’escursione: 54enne in ospedale in codice rossoIl volo nel vuoto mentre percorreva un sentiero e poi la complessa macchina dei soccorsi che si mette in moto tra le vette della Valle Camonica. Cade durante un'escursione: donna trasportata d'urgenza all'Ospedale del MareIntervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero che collega Bomerano Agerola a Furore, in... Non è solo un masso, è un masso runico reddit Colpito da un masso: 43enne portato al Cto di TorinoL'uomo stava percorrendo il sentiero tra Stavello a San Bernardo. Colpito da un masso: 43enne portato al Cto di Torino ... laprovinciadibiella.it Travolto da un masso durante un trekking: escursionista in condizioni criticheDramma nell’Oasi Zegna: 43enne colpito su un sentiero, recuperato dopo un’ora e portato d’urgenza al Cto di Torino ... giornalelavoce.it