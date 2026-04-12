Scivola in un canalone durante l’escursione | 54enne in ospedale in codice rosso

Durante un'escursione in Valle Camonica, un uomo di 54 anni è scivolato in un canalone e ha subito un grave trauma. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L’incidente si è verificato lungo un sentiero di montagna, e i soccorritori hanno attivato le procedure di emergenza per assistere l’escursionista. La vicenda ha coinvolto diverse squadre di soccorso che si sono mosse tra le vette della zona.

Il volo nel vuoto mentre percorreva un sentiero e poi la complessa macchina dei soccorsi che si mette in moto tra le vette della Valle Camonica. È successo nel primo pomeriggio di oggi nel territorio di Vione, dove una donna di 54 anni è rimasta vittima di un serio incidente durante un'escursione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Scivola durante un’escursione sul Monte Palmeto: 71enne americana soccorsa e portata in ospedale Rugbista si scontra durante il gioco. Portato in codice rosso in ospedaleSi è accasciato a terra, a seguito di un contrasto di gioco, a quanto pare dopo aver battuto la testa.