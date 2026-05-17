Colorata Cena in piazza De Ferrari anche Salis a tavola | Basta populismo banalotto sui diritti
Nella serata di ieri, piazza De Ferrari si è riempita di luci e colori per la Colorata Cena, un evento organizzato dal social mob genovese per celebrare la giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, l’intersessismo e la transfobia. Tra i presenti, anche la sindaca e altri membri della giunta comunale, che hanno preso parte alla manifestazione. La partecipazione ha coinvolto diverse persone, tutte riunite per sostenere i diritti delle comunità LGBTQ+ e promuovere l’inclusione.
Anche la sindaca di Genova Silvia Salis, con altri esponenti della giunta, ha partecipato alla Colorata Cena di piazza De Ferrari, il social mob genovese a supporto della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, l’intersessismo e la transfobia. Trentasei tavoli a riprendere i colori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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