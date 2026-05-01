Primo Maggio Cgil Cisl Uil in piazza a Napoli | Basta lavoro senza diritti

Il Primo Maggio è stato celebrato a Napoli con una manifestazione delle tre centrali sindacali Cgil, Cisl e Uil in piazza Municipio. Le organizzazioni hanno chiesto un intervento contro la precarietà lavorativa e per il rispetto dei diritti dei lavoratori. La manifestazione si è svolta senza incidenti. I partecipanti hanno sfilato per le strade della città, portando cartelli e slogan contro le condizioni di lavoro precarie.

Cgil Cisl Uil hanno celebrato il Primo Maggio in piazza Municipio a Napoli e comune è stata la richiesta con un netto ‘basta’ alla precarietà e all’assenza dei diritti. “Dalla piazza di oggi deve partire un messaggio chiaro: basta lavoro povero, basta lavoro senza diritti. Serve rimettere al centro il protagonismo del lavoro stabile, ben retribuito, contrattualizzato”, ha affermato la segretaria generale della Cisl di Napoli, Melicia Comberiati. Alla manifestazione, che ha visto la partecipazione di lavoratori e pensionati provenienti anche dall’area metropolitana, in prima linea anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha sottolineato che “il lavoro rappresenta la dignità, rappresenta la libertà, rappresenta i diritti delle persone e delle famiglie”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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