Sabato sera all’Esplanade si è svolta una cena tra rappresentanti di Fratelli d’Italia e membri del delghingariano civismo, compreso Meciani. L’evento ha rafforzato l’accordo tra le due componenti politiche, confermando una collaborazione già avviata da mesi. Durante la serata sono stati condivisi momenti di confronto e si è consolidata una intesa che potrebbe influenzare le future alleanze in vista delle prossime amministrative.

La rotta era già tracciata da mesi, ma sabato sera all’Esplanade è stato forse fatto un passo decisivo nel siglare il patto d’acciaio fra il civismo delghingariano e Fratelli d’Italia. La presenza dell’assessore al turismo Alessandro Meciani alla cena del partito della Meloni non è passata certo inosservata e, ovviamente, a meno di tre mesi dal voto – con le candidature ancora tutte da ufficializzare – ha un suo peso politico. "FdI – ha detto Meciani – è uno dei partiti più importanti d’Italia, normale che ci sia attenzione. E’ un partito con cui abbiamo condiviso dei momenti politici come il voto sul bilancio e con cui facciamo anche un ragionamento politico ed elettorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso le amministrative. La cena di Fratelli d’Italia. Anche Meciani a tavola

