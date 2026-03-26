Lasco Dg Poste | La nostra strategia non cambia continueremo a investire sulle persone – Il video

Un rappresentante di Poste Italiane ha confermato che l'azienda continuerà a investire nelle risorse umane, confermando la linea strategica già adottata. La dichiarazione è stata rilasciata durante un video diffuso in data 24 marzo 2026. Nessun cambiamento è stato annunciato rispetto alle politiche precedenti, e l’attenzione rimane focalizzata sullo sviluppo del capitale umano.

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 “La nostra strategia è una e unica: investire sulle nostre persone. Con il Dottor Del Fante, in ogni occasione, ringraziamo i nostri colleghi: se oggi siamo arrivati a questo è anche e soprattutto grazie a loro, alla capacità, alla motivazione che hanno sempre dimostrato in questi anni di fare squadra, di fare sistema e di portare i risultati” ha spiegato il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, in un’intervista rilasciata al TG Poste. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Daniela Santanché si è dimessa, la lettera a Meloni: «Ho sempre pagato i miei conti». Solidarietà da La Russa: «Gesto non dovuto» – La diretta Daniela Santanché decisa a resistere alla richiesta di dimissioni avanzata da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

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