Poste-Tim, rappresentata da Lasco, ha confermato di mantenere la stessa linea strategica, annunciando che continuerà a concentrare gli investimenti sulle risorse umane. La dichiarazione è stata rilasciata oggi a Roma, senza indicare variazioni nei piani futuri o modifiche alle priorità aziendali. La comunicazione si inserisce nel contesto di un impegno costante dell’azienda nel rafforzare il suo capitale umano.

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - “La nostra strategia è una e unica: investire sulle nostre persone. Con Del Fante, in ogni occasione, ringraziamo i nostri colleghi: se oggi siamo arrivati a questo è anche e soprattutto grazie a loro, alla capacità, alla motivazione che hanno sempre dimostrato in questi anni di fare squadra, di fare sistema e di portare i risultati”. Lo sottolinea il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, in un'intervista rilasciata al Tg Poste. “Continueremo a investire sulle persone. In questi anni abbiamo assunto circa 40mila persone, un ricambio generazionale importantissimo. Abbiamo portato in casa tantissimi... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Poste-Tim, Lasco: "Nostra strategia non cambia, continueremo a investire sulle persone"

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