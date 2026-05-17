Collision 16.052026 Darby sopravvive

Oggi ci troviamo al Wicomico Civic Center di Salisbury, nel Maryland, per seguire da vicino l’incidente avvenuto il 16 maggio 2026, che ha coinvolto un partecipante di nome Darby. Durante l’evento, il performer è stato coinvolto in una collisione che ha richiesto l’intervento dei soccorsi, e successivamente Darby ha potuto uscire illeso. La scena si è svolta davanti a un pubblico presente, mentre le autorità stanno ancora raccogliendo dettagli e testimonianze sull’accaduto.

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Benvenuti all’analisi di Collision, in diretta dal Wicomico Civic Center di Salisbury, Maryland. Una serata pesante in vista di Double or Nothing, con il main event che vede Darby Allin difendere il titolo AEW ancora una volta in un No Count-Out match e Willow Nightingale impegnata nella difesa del titolo TBS contro Red Velvet. Tony Schiavone e Nigel McGuinness aprono la trasmissione presentando la card della serata. BACKSTAGE: I Death Riders intervengono dopo Dynamite. Jon Moxley ammette che ogni volta che incrocia Kyle O’Reilly non riesce a vincere, visto che il rivale lo ha già fatto cedere due volte. Per logica, dice, dovrebbe essere O’Reilly il prossimo campione Continental. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Collision 16.05.2026 Darby sopravvive ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AEW Worlds End 2025 REVIEW: The Good, The Bad, The VERY Ugly Sullo stesso argomento Collision 09.05.2026 Fairway to HellBenvenuti all’analisi di Collision, in diretta dal SoFi Center di Palm Beach Gardens, Florida. Collision 02.05.2026 La colpa è tua, HikaruBenvenuti all’analisi di Collision, in diretta dal Peoria Civic Center di Peoria, Illinois.