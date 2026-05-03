Collision 02.052026 La colpa è tua Hikaru

Benvenuti all’analisi di Collision, in diretta dal Peoria Civic Center di Peoria, Illinois. La conferenza si concentra su una controversia legale tra due aziende in seguito a un incidente avvenuto il 2 maggio 2026, che ha coinvolto un veicolo autonomo e ha causato danni a terzi. Durante l’evento, sono stati presentati dettagli sulla responsabilità, le accuse e le testimonianze raccolte in tribunale. La discussione si focalizza sui fatti accertati e sulle implicazioni legali del caso.

Benvenuti all’analisi di Collision, in diretta dal Peoria Civic Center di Peoria, Illinois. Una serata che vede Jack Perry difendere il titolo National contro Mascara Dorada, Willow Nightingale mettere in palio la cintura TBS contro Anna Jay e Kevin Knight chiudere la puntata con il titolo TNT contro Hook. Lo show si apre con i Death Riders che fanno il loro ingresso attraverso il pubblico. Jon Moxley riceve una reazione mista accompagnato da Marina Shafir, Claudio Castagnoli e PAC. A seguire entrano i Dogs (David Finlay e Clark Connors) e infine i loro avversari, i Top Flight (Dante e Darius Martin) insieme ai Rascalz (Dezmond Xavier, Myron Reed e Zachary Wentz), che si dirigono tutti verso il ring per il match di apertura.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Collision 02.05.2026 La colpa è tua, Hikaru Notizie correlate Collision 02.04.2026 Di giovedìBenvenuti all’analisi di Collision, andato in onda dal Canada Life Centre di Winnipeg, Manitoba, Canada. Collision 14.02.2026 Grand Slam AustraliaBenvenuti all’analisi di un Collision decisamente fuori dall’ordinario, in diretta (o quasi) dal Qudos Bank Arena di Sydney, Australia. Panoramica sull’argomento Si parla di: Collision 25.04.2026 Nobody want you here; AEW: A Collision un messaggio della compagnia per Rebel dopo la diagnosi di SLA.