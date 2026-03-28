Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Meldola hanno condotto controlli straordinari sul territorio coinvolgendo i militari del Nucleo Operativo Radiomobile e le Stazioni di Galeata e Forlimpopoli. Durante le operazioni, sono state denunciate quattro persone e una segnalata alle autorità competenti. I controlli hanno riguardato diverse zone della zona, con l’obiettivo di prevenire reati e garantire la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio effettuato, sono state svolte verifiche, con la collaborazione del Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna, anche presso un istituto scolastico I controlli, effettuati nella mattinata e dal tardo pomeriggio alla sera inoltrata, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di quattro persone, in particolare un uomo per “percosse, minaccia aggravata e violenza provata” poiché, all’interno della sede lavorativa, percuoteva e minacciava gravemente il proprio datore di lavoro, nel corso di un diverbio nato per questioni di natura economica. Due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Meldola, quattro persone denunciate e una segnalata

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