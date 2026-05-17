Cogne Stella propone il trenino minerario per il turismo lento

A Cogne, Stella ha proposto l’utilizzo del trenino minerario come attrazione turistica, puntando su un percorso storico recuperato. La proposta mira a favorire un turismo più lento e sostenibile, sfruttando il vecchio tracciato minerario. La discussione si concentra sull’impatto economico di questa iniziativa e sulle differenze tra il trenino e le nuove funivie. La proposta intende offrire un’alternativa per valorizzare il territorio e attirare visitatori interessati a un’esperienza più autentica.

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? Domande chiave Come cambierebbe l'economia locale con il recupero del vecchio tracciato?. Perché il trenino minerario è considerato un'alternativa alle nuove funivie?. Quali studi tecnici servono per validare questa proposta di mobilità?. Come può il turismo lento proteggere l'identità storica della valle?.? In Breve Dibattito aperto il 14 maggio su Ferrovia del Drinc e funivia Pila-Cogne.. Marco Foretier fornisce documentazione fotografica per supportare la proposta di recupero.. Sinergia prevista tra il vecchio tracciato ferroviario e il Museo Minerario.. Obiettivo distribuzione flussi turistici per famiglie e commercianti della valle..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cogne, Stella propone il trenino minerario per il turismo lento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Un sentiero sardo conquista il mondo: quando il passato minerario diventa futuro del turismo Via Francisca e Cammino di Ermenegildo: il turismo lentoLa fiera Fa’ la cosa giusta!, in programma dal 13 al 15 marzo 2026 presso la Fiera Milano Rho, pone al centro del dibattito sul turismo lento i...