Dal 13 al 15 marzo 2026 si svolgerà presso la Fiera Milano Rho la fiera Fa’ la cosa giusta! In questa occasione si parlerà di turismo lento, con un focus sui cammini storici come Via Francisca e il Cammino di Ermenegildo, che sono stati inseriti tra le rotte sostenibili e percorsi di interesse per il settore.

La fiera Fa’ la cosa giusta!, in programma dal 13 al 15 marzo 2026 presso la Fiera Milano Rho, pone al centro del dibattito sul turismo lento i cammini storici e le nuove rotte sostenibili. L’evento vede protagonisti itinerari come la Via Francisca del Lucomagno e il Cammino di Ermenegildo nell’Oasi Zegna, offrendo una visione pratica di come l’Italia possa valorizzare il proprio territorio attraverso lo spostamento a piedi o in bicicletta. Dalla Svizzera alle Alpi Biellesi: Nuove Mappe per un Viaggio Consapevole. Nel cuore della manifestazione dedicata agli stili di vita sostenibili, emerge con forza la riscoperta dei grandi percorsi che collegano confini geografici e culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Francisca e Cammino di Ermenegildo: il turismo lento

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In occasione della fiera Fa’ la cosa giusta presentiamo i dieci anni di cammino della Via Francisca Sabato 14 marzo, ore 10:00 Piazza Percorsi, Milano Rho Fiera Se desiderate, potete anche venire a trovarci allo stand B17 della sezione turismo dal 13 al facebook