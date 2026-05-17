Codigoro ripartono i lavori in piazza | Zanardi | ‘evitiamo cedimenti

A Codigoro sono ripresi i lavori in piazza, dopo una sospensione dovuta a problemi tecnici. La ripresa si è resa necessaria per evitare eventuali cedimenti della superficie. Una possibile presenza di una falda acquifera sotto il sito ha sollevato dubbi sulla stabilità del terreno. Inoltre, il terreno non ha consentito la compattazione dei nuovi pietrini, rendendo necessario un intervento più approfondito prima di procedere con il completamento dei lavori.

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? Punti chiave Come influirà la possibile presenza di una falda acquifera sui lavori?. Perché il terreno non permetteva la compattazione dei nuovi pietrini?. Quali danni economici stanno subendo i negozianti del centro storico?. Chi deve rispondere dei ritardi causati dai problemi tecnici al suolo?.? In Breve Lo storico Daniele Rossi ipotizza la presenza di una falda acquifera sotto via IV Novembre.. Antiche fogne francesi tra Settecento e Ottocento si trovano sotto l'asse viario principale.. Il blocco del traffico danneggia il reddito delle botteghe artigiane del centro storico.. Nuovi trattamenti del suolo permetteranno la ripresa dei lavori tra domani o martedì. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Codigoro, ripartono i lavori in piazza: Zanardi: ‘evitiamo cedimenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferrovia Ferrara-Codigoro: via ai lavori per i nuovi treni elettrici? Punti chiave Come cambieranno le stazioni per chi ha difficoltà motorie? Quali nuovi treni elettrici arriveranno sulla linea nel 2027? Come... Via Loreto: lavori fognari inadeguati, rischio cedimenti immediatiReggio Calabria affronta una nuova criticità infrastrutturale in via Loreto, dove i recenti lavori di ripristino hanno generato preoccupazioni sulla...