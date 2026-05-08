Sono iniziati i lavori sulla linea ferroviaria tra Ferrara e Codigoro per l’introduzione di nuovi treni elettrici, previsti entro il 2027. Le stazioni verranno adeguate per facilitare l’accesso a persone con difficoltà motorie, con interventi specifici per migliorare la fruibilità. L’obiettivo è aggiornare il servizio con mezzi più moderni, mentre i dettagli sui modelli di treni elettrici ancora non sono stati comunicati ufficialmente.

? Punti chiave Come cambieranno le stazioni per chi ha difficoltà motorie?. Quali nuovi treni elettrici arriveranno sulla linea nel 2027?. Come influirà il nuovo corridoio ferroviario sui collegamenti con Parma?. Perché i lavori di elettrificazione sono fondamentali per la mobilità locale?.? In Breve Investimento di 42 milioni di euro tramite risorse regionali Fsc 2021-2027.. Completata la palificazione e la sottostazione elettrica di Codigoro.. Innalzamento marciapiedi e nuovi treni Etr Pop Full Electric a emissioni zero.. Obiettivo completamento opere e nuovi servizi entro settembre 2027.. L’assessora Priolo ha monitorato stamane i cantieri della linea Ferrara-Codigoro insieme ai tecnici di Fer, confermando che l’elettrificazione dei 52 chilometri proseguirà con investimenti da 42 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrovia Ferrara-Codigoro: via ai lavori per i nuovi treni elettrici

Ferrovie Emilia Romagna, Aln 663 Ferrara Codigoro

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