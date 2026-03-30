Via Loreto | lavori fognari inadeguati rischio cedimenti immediati

A Reggio Calabria, in via Loreto, si sono conclusi lavori di ripristino delle fognature, ma ci sono timori riguardo alla stabilità della strada. Le operazioni sono state svolte di recente e sollevano preoccupazioni circa possibili cedimenti o problemi strutturali che potrebbero verificarsi nel breve termine. La questione riguarda principalmente la sicurezza dei veicoli e dei pedoni che percorrono quella zona.

Reggio Calabria affronta una nuova criticità infrastrutturale in via Loreto, dove i recenti lavori di ripristino hanno generato preoccupazioni sulla sicurezza stradale. La segnalazione proviene da Giovanni Di Bella, che evidenzia come l’intervento eseguito dopo una perdita fognaria risulti strutturalmente inadeguato e potenzialmente pericoloso per la comunità. L’analisi tecnica rivela che il riempimento dello scavo è stato realizzato con materiali insufficienti, limitandosi a sabbia e uno strato di asfalto sottile. Questa scelta operativa solleva dubbi sulla durata nel tempo dell’intervento, specialmente in previsione delle condizioni atmosferiche avverse previste per le stagioni successive. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Loreto: lavori fognari inadeguati, rischio cedimenti immediati Articoli correlati Rsa a Bergamo, sistema a rischio: “Più complessità, personale insufficiente e stipendi inadeguati”Il sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in provincia di Bergamo sta affrontando una crisi strutturale che mette a rischio la tenuta... Dopo i cedimenti, i lavori in strada del Friuli: senso unico alternato per 90 giorniI lavori prevedono la demolizione del muro esistente e la realizzazione di una palificata in sostituzione.