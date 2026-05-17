A Bacoli si è aperta una mostra fotografica dedicata alle clessidre periferiche, un progetto che invita i visitatori a esplorare la memoria collettiva dei Campi Flegrei. L’evento ha visto una partecipazione numerosa, con molte persone che hanno scelto di immergersi in un percorso visivo e storico. Le immagini esposte rappresentano un collegamento tra passato e presente, offrendo uno sguardo diretto sui ricordi e sulle storie di questa zona. La mostra si presenta come un’occasione per riflettere sulla memoria condivisa della comunità locale.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Successo oltre le aspettative per la... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Clessidre periferiche, la memoria che prende forma: grande partecipazione a Bacoli

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