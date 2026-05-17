Clessidre periferiche la memoria che prende forma | grande partecipazione a Bacoli

Da lifeandnews.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bacoli si è aperta una mostra fotografica dedicata alle clessidre periferiche, un progetto che invita i visitatori a esplorare la memoria collettiva dei Campi Flegrei. L’evento ha visto una partecipazione numerosa, con molte persone che hanno scelto di immergersi in un percorso visivo e storico. Le immagini esposte rappresentano un collegamento tra passato e presente, offrendo uno sguardo diretto sui ricordi e sulle storie di questa zona. La mostra si presenta come un’occasione per riflettere sulla memoria condivisa della comunità locale.

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