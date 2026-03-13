Ieri al 501 Hotel di Vibo Valentia si è tenuto l’evento “L’Italia delle Donne – Figure femminili straordinarie, esempi senza tempo”, con una sala piena di partecipanti. L’iniziativa ha visto la presenza di un pubblico attento e coinvolto, che ha assistito anche all’intitolazione di una targa in memoria di Sandra Genco. L’evento ha celebrato figure femminili di rilievo nel corso della giornata.

Una sala gremita e un pubblico profondamente partecipe hanno segnato l’evento “L’Italia delle Donne – Figure femminili straordinarie, esempi senza tempo”, ospitato ieri al 501 Hotel di Vibo Valentia. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Vibo Valentia, rientra nel progetto nazionale dedicato alla valorizzazione delle biografie femminili che hanno contribuito alla crescita sociale, culturale ed economica dei territori italiani. Ad aprire i lavori è stata la presidente del Rotary Club, Beatrice Romano, che ha sottolineato il valore culturale e civile della manifestazione. A seguire, Melissa Garrì, presidente della FIDAPA BPW Italy – Sezione di Vibo Valentia, ha evidenziato il ruolo fondamentale delle reti associative nella promozione della parità e del protagonismo femminile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “L’Italia delle Donne”: grande partecipazione e targa alla memoria di Sandra Genco

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