Pitigliani Kolno’a Festival 2026 si chiude a Roma la 17ª edizione tra cinema israeliano memoria e grande partecipazione

La 17ª edizione del Pitigliani Kolno’a Festival si è conclusa a Roma, al Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani, dopo quattro giorni di proiezioni e incontri dedicati al cinema israeliano e alla memoria. La manifestazione ha registrato una grande partecipazione di pubblico, che ha riempito le sale del centro durante l’intera durata dell’evento. La rassegna ha presentato film e approfondimenti sul tema dell’ebraismo e di Israele.

Si è conclusa con un importante successo di pubblico la 17ª edizione del Pitigliani Kolno’a Festival – Ebraismo e Israele nel Cinema, andata in scena a Roma dal 14 al 17 marzo 2026 al Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani. Anche quest’anno il festival ha confermato il proprio ruolo di appuntamento centrale per chi vuole conoscere da vicino il cinema israeliano e le narrazioni legate al mondo ebraico, attraverso uno sguardo contemporaneo, plurale e profondamente legato alla realtà. Prodotto dal Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani e diretto da Ariela Piattelli e Lirit Mash, il festival ha proposto quattro film, di cui tre in anteprima italiana, offrendo al pubblico romano un percorso intenso tra memoria, identità, storia, relazioni e conflitti che attraversano oggi la società israeliana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Pitigliani Kolno’a Festival 2026, si chiude a Roma la 17ª edizione tra cinema israeliano, memoria e grande partecipazione Articoli correlati Leggi anche: Si è concluso il Pitigliani Kolno’a Festival, ebraismo ed Israele nel cinema. Premio a “Letter to David” di Tom Shoval Terni, grande partecipazione per la terza edizione del Festival (R)Esistenze Femministe: "Forte il bisogno di luoghi di incontro"Prosegue con grande partecipazione di pubblico la terza edizione del Festival (R)Esistenze Femministe 2026, in corso alla Casa delle Donne di Terni. Contenuti utili per approfondire Pitigliani Kolno Temi più discussi: ROMA – Pitigliani Kolno’a Festival, quattro film per capire Israele - Moked; Si è concluso il Pitigliani Kolno’a Festival, ebraismo ed Israele nel cinema. Premio a Letter to David di Tom Shoval; L’antisionismo, la frontiera più moderna dell’antisemitismo; IL FESTIVAL DEL CINEMA DI SPELLO ALLE BATTUTE FINALI: TUTTO PRONTO PER LA DOPPIA PREMIAZIONE DELLA XV EDIZIONE. Pitigliani Kolno'a Festival dal 18 al 23 novembre a RomaRoma, 16 nov. (askanews) - Commedie, drammi, documentari, panel con professionisti dell'animazione, del giornalismo documentario e della serialità televisiva, ospiti e anteprime italiane. Queste ... prealpina.it Da lunedi’ Pitigliani Kolno’a Festival alla Casa del Cinema e al Centro Ebraico Il PitiglianiTorna dal 19 al 22 giugno 2023 a Roma, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, il Pitigliani Kolno’a Festival – Ebraismo e Israele nel Cinema, giunto alla sedicesima edizione, dedicato alla ... romadailynews.it Grande affluenza alla diciassettesima edizione del Pitigliani Kolno’a Festival – Ebraismo e Israele nel Cinema. Organizzato da @IlPitigliani Centro Ebraico Italiano , è stato diretto da Ariela Piattelli e Lirit Mash ( Ruben Caivano) x.com