Classifica serie A Milan-Roma 70 punti vittorie e festa Crolla la Juve Napoli qualificato

Da ilmessaggero.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella penultima giornata di Serie A, il Milan e la Roma si sono affrontati in una partita che ha portato entrambe le squadre a 70 punti, con vittorie che hanno permesso al Milan di festeggiare. La Juventus ha subito una sconfitta in casa contro la Fiorentina, riducendo le sue speranze di qualificazione. Nel frattempo, il Napoli ha conquistato la certezza della qualificazione alla prossima competizione europea. La classifica si è così definita in vista delle ultime giornate di campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La penultima giornata di campionato ha visto qualche conferma e una sorpresa: la Juventus è inciampata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina, capace di portare a casa i tre punti con uno 0-2 firmato da Ndour e Mandragora. Un passo falso clamoroso, soprattutto se si considera la penultima tornata delle pretendenti in corsa Champions: il Milan, il Como e la Roma hanno portato a casa i tre punti. La classifica ora assume connotati ben diversi: il Milan si tira su dopo un periodo molto negativo e la Roma ha scalvacato i bianconeri in classifica. Come se non bastasse, il Como ora è a pari punti con gli uomini di Spalletti ma con gli scontri diretti a favore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

classifica serie a milan roma 70 punti vittorie e festa crolla la juve napoli qualificato
© Ilmessaggero.it - Classifica serie A, Milan-Roma (70 punti) vittorie e festa. Crolla la Juve, Napoli qualificato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CLASSIFICA SERIE A SCUDETTO LA 15ª GIORNATA

Video CLASSIFICA SERIE A SCUDETTO LA 15ª GIORNATA

Sullo stesso argomento

Napoli, Juve, Milan, Roma e il possibile arrivo a pari punti in Serie A: chi va in ChampionsNelle ultime due partite della stagione cinque squadre si giocano i tre posti rimasti per la Champions League: quali sono i criteri della classifica...

Serie A, pari punti tra Milan e Napoli a 5 giornate dalla fine: il criterio che decide la classificaMilan e Napoli sono appaiate in classifica a cinque giornate dalla fine del campionato.

milan roma classifica serie a milanClassifica serie A, Milan-Roma (70 punti) vittorie e festa. Crolla la Juve, Napoli qualificato in Champions: la situazione a una giornata dalla fineLa penultima giornata di campionato ha visto qualche conferma e una sorpresa: la Juventus è inciampata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina, capace di portare ... ilmattino.it

milan roma classifica serie a milanClassifica serie A. Milan-Roma (70 punti) vittorie e festa. Crolla la Juve, Napoli qualificato in ChampionsA 180 minuti (o poco più) dalla fine del campionato, la corsa Champions è apertissima. Cinque squadre si contendono tre posti, e ogni risultato può ribaltare ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web