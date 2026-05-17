Nella penultima giornata di Serie A, il Milan e la Roma si sono affrontati in una partita che ha portato entrambe le squadre a 70 punti, con vittorie che hanno permesso al Milan di festeggiare. La Juventus ha subito una sconfitta in casa contro la Fiorentina, riducendo le sue speranze di qualificazione. Nel frattempo, il Napoli ha conquistato la certezza della qualificazione alla prossima competizione europea. La classifica si è così definita in vista delle ultime giornate di campionato.

La penultima giornata di campionato ha visto qualche conferma e una sorpresa: la Juventus è inciampata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina, capace di portare a casa i tre punti con uno 0-2 firmato da Ndour e Mandragora. Un passo falso clamoroso, soprattutto se si considera la penultima tornata delle pretendenti in corsa Champions: il Milan, il Como e la Roma hanno portato a casa i tre punti. La classifica ora assume connotati ben diversi: il Milan si tira su dopo un periodo molto negativo e la Roma ha scalvacato i bianconeri in classifica. Come se non bastasse, il Como ora è a pari punti con gli uomini di Spalletti ma con gli scontri diretti a favore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Classifica serie A, Milan-Roma (70 punti) vittorie e festa. Crolla la Juve, Napoli qualificato

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CLASSIFICA SERIE A SCUDETTO LA 15ª GIORNATA

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