I The Kolors tornano con un nuovo singolo intitolato Rolling Stones, che segna un cambiamento nel loro stile musicale verso sonorità reggae. La band, guidata da Stash, annuncia anche un tour estivo previsto per il 2026. La canzone rappresenta un passo importante nella loro evoluzione artistica e sarà presentata dal vivo durante le date estive.

I The Kolors lanciano Rolling Stones, il nuovo singolo che introduce una fase di evoluzione sonora per la formazione guidata da Stash, fungendo da preludio ufficiale al tour estivo 2026. Il brano, già protagonista delle playlist digitali e dei palinsesti radiofonici, segna un distacco dalle precedenti sonorità disco-funk verso un sound più caldo con influenze reggae, anticipando una serie di appuntamenti live tra luglio e agosto in diverse località italiane. L’evoluzione sonora e l’estetica visiva del nuovo brano. Il passaggio stilistico della band si manifesta attraverso una ricerca di leggerezza che punta a evocare atmosfere estive e spensierate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Kolors: nuovo sound reggae e il ritorno live con Rolling Stones

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