Classifica Moto3 2026 | Quiles domina Pini ottavo a -94
Nella classifica della Moto3 2026, Quiles guida con 140 punti, seguito da Fernandez con 76 e Carpe con 73. Pini si trova in ottava posizione con 23 punti, a 94 punti dal leader. La graduatoria mostra i punti accumulati dai piloti nelle gare disputate finora. La stagione prosegue con diverse tappe ancora da disputare e punti in palio. La classifica viene aggiornata dopo ogni gara, riflettendo i risultati ottenuti dai concorrenti in ciascun appuntamento.
CLASSIFICA MOTO3 2026. 1 QUILES Maximo SPA 140 2 FERNANDEZ Adrian SPA 76 3 CARPE Alvaro SPA 73 4 MORELLI Marco ARG 58 5 PRATAMA Veda INA 58 6 PERRONE Valentin ARG 56 7 ALMANSA David SPA 52 8 PINI Guido ITA 46 9 URIARTE Brian SPA 42 10 MUÑOZ David SPA 38 11 DANISH Hakim MAL 27 12 CRUCES Adrian SPA 26 13 BERTELLE Matteo ITA 25 14 ESTEBAN Joel SPA 24 15 O’GORMAN Casey IRL 22 16 SALMELA Rico FIN 21 17 O’SHEA Eddie GBR 19 18 OGDEN Scott GBR 10 19 RIOS Jesus SPA 8 20 KELSO Joel AUS 8 21 YAMANAKA Ryusei JPN 7 22 RAMMERSTORFER Leo AUT 2 23 URIARTE Marcos SPA 2 24 MITANI Zen JPN 0 25 MOODLEY Ruche RSA 0 26 CARRARO Nicola ITA 0 27 BUCHANAN Cormac NZE 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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