LIVE Moto3 GP Thailandia 2026 in DIRETTA | duello per la vittoria tra Almansa e Quiles Pini out

In diretta dal Gran Premio di Thailandia 2026, la corsa Moto3 vede Almansa e Quiles impegnati in un duello per la vittoria, mentre Pini si ritira. Al 11° giro su 19, Almansa, che non ha mai vinto prima d'ora, mantiene il comando della gara. La competizione prosegue con i piloti pronti a sfidarsi fino all'ultimo giro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11° giro19 Almansa, che non ha mai vinto una gara in carriera, continua a guidare. Quiles studia le traiettorie del leader e aspettiamoci un confronto rusticano. Pratama, in tutto questo, deve guardarsi da Carpe. 10° giro19 Almansa e Quiles separati da 161 millesimi, praticamente sono una cosa sola.Pratama è a 2?568 e dovrà giocarsi il terzo gradino con Carpe e Perrone. 9° giro19 Almansa guida la gara con Quiles e la sua leadership sembra inattaccabile. Pratama è a 2?024 dalla vetta, quindi per la vittoria il confronto sembra limitato ai primi due. Sorprende comunque Pratama. In tutto questo molto indietro Bertelle (21°) e Carraro (24°) 8° giro19 Almansa e Quiles prova a fare lo strappo, visto che Fernandez è a 1? dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3.

