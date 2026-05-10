Classifica Moto3 2026 | Quiles domina Pini settimo a -69
Nella classifica di Moto3 del 2026, Quiles guida con 115 punti, seguito da Fernandez con 69 e Carpe con 53. Pini si trova in settima posizione con 46 punti, a 69 lunghezze dal leader. La graduatoria include anche altri piloti con punti variabili, e la competizione rimane aperta con diverse posizioni ancora in gioco. La stagione prosegue con le prossime gare in programma.
CLASSIFICA MOTO3 2026. 1 QUILES Maximo SPA 115 2 FERNANDEZ Adrian SPA 69 3 CARPE Alvaro SPA 53 4 PERRONE Valentin ARG 52 5 PRATAMA Veda INA 50 6 MORELLI Marco ARG 48 7 PINI Guido ITA 46 8 ALMANSA David SPA 41 9 URIARTE Brian SPA 29 10 ESTEBAN Joel SPA 24 11 BERTELLE Matteo ITA 23 12 CRUCES Adrian SPA 23 13 MUÑOZ David SPA 22 14 SALMELA Rico FIN 21 15 DANISH Hakim MAL 18 16 O’GORMAN Casey IRL 16 17 O’SHEA Eddie GBR 14 18 OGDEN Scott GBR 10 19 RIOS Jesus SPA 8 20 KELSO Joel AUS 8 21 YAMANAKA Ryusei JPN 6 2 RAMMERSTORFER Leo AUT 2 23 URIARTE Marcos SPA 2 24 MITANI Zen JPN 0 25 MOODLEY Ruche RSA 0 26 CARRARO Nicola ITA 0 27 BUCHANAN Cormac NZE 0.🔗 Leggi su Oasport.it
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