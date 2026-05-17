Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega rasenta i 100 punti di vantaggio!

Il campionato mondiale Superbike 2026 si sta svolgendo tra dodici tappe distribuite lungo l’arco dell’anno, dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. La classifica vede Nicolò Bulega in testa, con quasi 100 punti di vantaggio rispetto ai principali inseguitori. La stagione ha già prodotto diverse gare e risultati che contribuiscono alla posizione del pilota italiano, che al momento guida la graduatoria generale con una differenza significativa rispetto agli altri concorrenti.

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Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molto ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo GP Cechia). NICOLÒ BULEGA 310. IKER LECUONA 215. YARI MONTELLA 121. LORENZO BALDASSARRI 107. SAM LOWES 103. ALEX LOWES 101. AXEL BASSANI 86. MIGUEL OLIVEIRA 85. ALVARO BAUTISTA 81. GARRETT GERLOFF 68. ANDREA LOCATELLI 68. ALBERTO SURRA 56. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega rasenta i 100 punti di vantaggio! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHI FERMA NICOLÒ BULEGA 13 vittorie di fila in SBK! Sullo stesso argomento Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega allunga in testa!Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega dominatore assolutoIl Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Marco Bezzecchi presenta il GP di Francia 2026: Le Mans è fantastica, vogliamo continuare a far bene con l'Aprilia per allungare in classifica mondiale. #bezzecchi #aprilia #lemans #motogp x.com Diretta Sbk Superbike | GP Repubblica Ceca 2026: Nicolò Bulega vince anche gara-2! (oggi 17 maggio)Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Repubblica Ceca 2026 Most oggi domenica 17 maggio: orario e risultato live di Superpole Race e gara-2. ilsussidiario.net Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, differita TV8Tutto pronto a Most nella giornata di domenica 17 maggio per la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Cechia 2026, valevole come quinto round ... oasport.it