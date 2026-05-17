Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega rasenta i 100 punti di vantaggio!

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato mondiale Superbike 2026 si sta svolgendo tra dodici tappe distribuite lungo l’arco dell’anno, dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. La classifica vede Nicolò Bulega in testa, con quasi 100 punti di vantaggio rispetto ai principali inseguitori. La stagione ha già prodotto diverse gare e risultati che contribuiscono alla posizione del pilota italiano, che al momento guida la graduatoria generale con una differenza significativa rispetto agli altri concorrenti.

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Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molto ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo GP Cechia). NICOLÒ BULEGA 310. IKER LECUONA  215. YARI MONTELLA  121. LORENZO BALDASSARRI  107. SAM LOWES  103. ALEX LOWES  101. AXEL BASSANI  86. MIGUEL OLIVEIRA  85. ALVARO BAUTISTA  81. GARRETT GERLOFF  68. ANDREA LOCATELLI  68. ALBERTO SURRA  56. 🔗 Leggi su Oasport.it

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