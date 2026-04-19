Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega allunga in testa!
La classifica mondiale Superbike 2026 si aggiorna dopo le prime gare della stagione, che si sono disputate tra febbraio e ottobre. La competizione si svolge su dodici round distribuiti in diverse località, coinvolgendo piloti provenienti da vari paesi. Dopo le prime tappe, il pilota italiano si trova in testa alla classifica, con un vantaggio rispetto agli avversari. Le gare proseguono con appuntamenti programmati fino a metà ottobre.
Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo la Superpole Race del GP dei Paesi Bassi). NICOLÒ BULEGA 161. IKER LECUONA 97. SAM LOWES 66. MIGUEL OLIVEIRA 65. AXEL BASSANI 64. ALEX LOWES 64. LORENZO BALDASSARRI 48. ALVARO BAUTISTA 46. YARI MONTELLA 37. ANDREA LOCATELLI 36. DANILO PETRUCCI 34. TARRAN MACKENZIE 26.🔗 Leggi su Oasport.it
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