Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega dominatore assoluto

Il campionato mondiale Superbike del 2026 si svolge su dodici tappe, con gare programmate tra il 21 e il 22 febbraio fino al 17 e 18 ottobre. La stagione coinvolge diversi piloti e team che si sfidano su circuiti vari in tutto il mondo. Tra i protagonisti di questa edizione, spicca il nome di Nicolò Bulega, che si distingue come il principale favorito in classifica generale.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Ungheria). NICOLÒ BULEGA 211. IKER LECUONA 137. SAM LOWES 89. MIGUEL OLIVEIRA 85. ALEX LOWES 79. ALVARO BAUTISTA 70. AXEL BASSANI 67. YARI MONTELLA 61. LORENZO BALDASSARRI 58. ANDREA LOCATELLI 53. DANILO PETRUCCI 46. XAVI VIERGE 40.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega dominatore assoluto Notizie correlate Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega dominatore assoluto!Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega allunga in testa!Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: SBK 2026: Bulega domina la classifica. Può arrivare la 14ª vittoria di fila in Ungheria?; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; Superbike Balaton 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; Lecuona davanti a Bulega per 243 millesimi nella FP1 al Balaton Park, terzo tempo per Sam Lowes. Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega dominatore assolutoIl Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la ... oasport.it Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega sempre più padrone totale da imbattutoIl Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la ... oasport.it Le classifiche aggiornate piloti e costruttori della Superbike 2026 dopo il round 3 del mondiale, disputatosi sul circuito di Assen. https://www.ddg-magazine.com/classifica-superbike-2026/ - facebook.com facebook