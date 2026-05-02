Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega dominatore assoluto

Da oasport.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato mondiale Superbike del 2026 si svolge su dodici tappe, con gare programmate tra il 21 e il 22 febbraio fino al 17 e 18 ottobre. La stagione coinvolge diversi piloti e team che si sfidano su circuiti vari in tutto il mondo. Tra i protagonisti di questa edizione, spicca il nome di Nicolò Bulega, che si distingue come il principale favorito in classifica generale.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Ungheria). NICOLÒ BULEGA 211. IKER LECUONA  137. SAM LOWES  89. MIGUEL OLIVEIRA  85. ALEX LOWES  79. ALVARO BAUTISTA  70. AXEL BASSANI  67. YARI MONTELLA  61. LORENZO BALDASSARRI  58. ANDREA LOCATELLI  53. DANILO PETRUCCI  46. XAVI VIERGE  40.🔗 Leggi su Oasport.it

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