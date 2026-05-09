Classifica Mondiale MotoGP 2026 | Bezzecchi al comando Martin si avvicina

Al termine della Sprint Race del GP di Francia, quinta tappa stagionale, Marco Bezzecchi si conferma in testa alla classifica mondiale MotoGP 2026. La gara si è svolta sul circuito di Le Mans e ha visto Martin avvicinarsi alla posizione di vertice. La classifica aggiornata mostra Bezzecchi al primo posto, con Martin molto vicino in seconda posizione.

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Marco Bezzecchi si conferma al comando della classifica del Mondiale MotoGP 2026 al termine della Sprint Race del GP di Francia, quinta tappa stagionale, andata in scena sul circuito di Le Mans. Il centauro dell’Aprilia rimane in testa alla graduatoria con 108 punti ed sei lunghezze di vantaggio nei confronti dello spagnolo Jorge Martin, suo compagno di squadra. Terzo posto in classifica per lo spagnolo Pedro Acosta, che scivola a -36, portandosi a quota 72. CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2026 (dopo Sprint Race GP Francia). 1 Marco Bezzecchi 108 2 Jorge Martin 102 3 Pedro Acosta 72 4 Fabio Di Giannantonio 71 5 Marc Marquez 57 6 Alex Marquez 55 7...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi al comando, Martin si avvicina ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX MotoGP, GP Usa, Marco Bezzecchi (Aprilia), news e aspettative verso Austin: l'intervista Notizie correlate Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi resiste al comando, Marquez si avvicinaMarco Bezzecchi si conferma al comando della classifica del Mondiale MotoGP 2026 al termine della Sprint Race del GP di Spagna, quarta tappa... Classifica Mondiale MotoGP 2026: Marco Bezzecchi passa al comando, +11 su MartinOrdine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: trionfa Bezzecchi, Di Giannantonio sul podio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: PREVIEW: il Mondiale si riaccende a Le Mans; MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Francia 2026: Marc Marquez in Q1! Zarco stupisce, tre italiani in top10; MotoGP 2026. Ma quali sono le reali condizioni di Marc Marquez?; MotoGP Le Mans 2026: orari e dove vedere il gran premio di Francia. Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi al comando, Martin si avvicinaMarco Bezzecchi si conferma al comando della classifica del Mondiale MotoGP 2026 al termine della Sprint Race del GP di Francia, quinta tappa stagionale, ... oasport.it Classifica MotoGp 2026 | Il Mondiale Piloti verso il GP Francia a Le Mans: Bezzecchi leader (9-10 maggio)Classifica MotoGp 2026, Mondiale Piloti verso il GP Francia a Le Mans (9-10 maggio) con Marco Bezzecchi leader davanti a Jorge Martin: doppietta Aprilia. ilsussidiario.net Classifica del Campionato dei Costruttori (WRC Rally di Croazia) reddit