Civitanova nasce l’idea di un museo per salvare il porto e il suo passato

A Civitanova è stata proposta la creazione di un museo dedicato al porto e alla sua storia. La proposta coinvolge diciassette persone che si sono riunite per avviare il progetto. I pescatori locali hanno espresso l’intenzione di tutelare i mestieri tradizionali, che rischiano di scomparire, attraverso questa iniziativa. La discussione riguarda anche i dettagli organizzativi e le modalità di conservazione delle memorie legate al porto. La realizzazione del museo è al centro di un dibattito tra i promotori e le autorità comunali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono i diciassette fondatori che guidano questa nuova sfida?. Come intendono i pescatori proteggere i mestieri che rischiano di sparire?. Perché i precedenti tentativi di creare un museo erano falliti?. Quali eventi terranno viva la memoria del porto nel mese di giugno?.? In Breve Diciassette fondatori guidati da Pierluigi Cipolla promuovono il progetto Ricordi d’amare.. Progetto educativo La scuola va in porto coinvolge istituti del Maceratese tra marzo e maggio.. Concorso fotografico Arti & Mestieri previsto per il 6 giugno presso la Lega navale italiana.. Conferenza ambientale con Sara Tagariello programmata per sabato 13 giugno nell'area portuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civitanova, nasce l’idea di un museo per salvare il porto e il suo passato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mourinho sfida il suo passato: domenica la gara contro il PortoRitrovare i Dragões significa automaticamente riaprire il cassetto dei ricordi e delle emozioni. 25 aprile, Pagliarulo (Anpi): “L’antifascismo non è il passato ma un’idea di futuro”Tra il raduno di Forza Nuova a Predappio che celebra “la fine dell’antifascismo”, le dichiarazioni della seconda carica dello Stato Ignazio La Russa... A Civitanova Marche il progetto di recupero naturalistico di via Marinetti(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Un'area urbana inutilizzata rivive grazie all'impegno degli studenti e alla collaborazione tra scuola, associazioni e realtà del territorio. A Civitanova Marche è stato present ... msn.com