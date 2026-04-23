In occasione del 25 aprile, il rappresentante dell'Anpi ha ricordato che l'antifascismo non rappresenta un passato da dimenticare, ma un principio su cui costruire il futuro. Nel frattempo, a Predappio, un raduno di un gruppo di estrema destra ha celebrato la fine dell'antifascismo, suscitando reazioni e dichiarazioni ufficiali. La giornata si è svolta in un clima di tensione tra le diverse interpretazioni di questa ricorrenza.

Tra il raduno di Forza Nuova a Predappio che celebra “la fine dell’antifascismo”, le dichiarazioni della seconda carica dello Stato Ignazio La Russa che continua a distinguere tra Costituzione e antifascismo, e il successo del movimento del generale Vannacci che apre sedi in città simbolo come Firenze, l’Anpi viene spesso descritta come l’ultimo presidio di un mondo che non c’è più. Ma Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Associazione Partigiani, risponde a LaPresse ribaltando la prospettiva: l’antifascismo non è una nostalgia, ma una necessità vitale che sta ritrovando forza proprio nelle nuove generazioni. E a chi dichiara il superamento della categoria “antifascista”, Pagliarulo risponde con i numeri: “Proprio oggi abbiamo i dati quasi definitivi del tesseramento.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, Pagliarulo (Anpi): “L’antifascismo non è il passato ma un’idea di futuro”

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