Mourinho sfida il suo passato | domenica la gara contro il Porto

Domenica prossima, l’allenatore incontrerà di nuovo il Porto, squadra con cui ha iniziato a farsi conoscere nel calcio. La partita si svolgerà nella città portoghese, nota per il suo fascino e i ricordi legati a Mourinho. L’allenatore ha trascorso tempo in quella città, dove ha costruito la sua carriera e acquisito notorietà. La sfida riporterà alla mente i momenti passati nel club.

Ritrovare i  Dragões  significa   automaticamente riaprire il cassetto dei ricordi e delle emozioni. Proprio nella pittoresca e colorata città portoghese, José Mourinho si è fatto conoscere dal grande pubblico, cambiando per sempre la sua carriera da allenatore. La tifoseria del Porto, eternamente grata, ricorda ancora oggi con orgoglio le notti europee e l’impresa del 2004 in  UEFA Champions League.   Il legame con il Porto e la notte che cambiò tutto. Lo Special One arrivò sulla panchina del Porto nel gennaio 2002. Riuscì a trasformare una squadra in difficoltà in una formazione dalla forte identità e mentalità vincente. La sua tattica si basava su una difesa solida, centravanti fisici, ripartenze veloci, transizioni rapide e un sistema di gioco estremamente organizzato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

